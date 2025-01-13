«Барселона» завоевала Суперкубок Испании, разгромив «Реал» Мадрид в финальном матче

На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль, получив голевую передачу от Роберта Левандовского. На 36-й минуте Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте Рафинья оформил дубль во встрече. На 57-й минуте был удалён вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны. На 60-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго.