«Реал» унижен в финале! «Барса» забила пять и не сломалась даже в меньшинстве

А вот Флик вынужден был сделать замену до перерыва — травмированного Мартинеса поменял Араухо, который одной ногой уже на испанском рынке, а второй — ещё в Саудовской Аравии. Случилось это при счёте 1:1. У «Реала» рвалось справа, а порвалось слева. Ямаль ответил на чудесный проход Мбаппе не менее чудесным своим. Да и вся атака «Барселоны» с диагональю от Кунде и пасом Левандовского в касание получилась очень красивой. В её концовке Ямаль превратил Тчуамени в тренировочную стойку, сместившись в центр под удар с левой низом. Тут даже Куртуа оказался бессилен.