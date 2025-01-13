«Реал» больше не главные ментальные монстры. Лидеры «Барсы» их просто переварили

И тем не менее «Реал» остаётся «Реалом». Сенаторов по сравнению с прошлым сезоном стало меньше, но они всё ещё есть. Винисиус считает себя лучшим в мире и намерен доказать это всем после того, как его «прокатили» с «Золотым мячом». Джуд Беллингем долго не мог забить, затем наконец «развязался» и снова готов царить. Мбаппе при всех его проблемах остаётся топ-футболистом. Матч за титул с «Барсой» — достойная арена, чтобы наконец показать себя по максимуму. А ещё есть Феде Вальверде. А ещё — Тибо Куртуа. А ещё — Антонио Рюдигер.