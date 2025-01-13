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Вратарь «ПСЖ» Доннарумма рассказал, как относится к конкуренции с Сафоновым

Доннарумма заявил, что спокойно относится к конкуренции с Сафоновым.

Источник: Catherine Steenkeste/Getty Images

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Итальянский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что спокойно относится к конкуренции с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в восьми матчах. Итальянец сыграл в 18 встречах.

«Я чувствую себя очень хорошо и играю со спокойной душой. Состав на каждый матч определяет тренер. Перед матчем мы смотрим, кто будет играть, но я выхожу на поле спокойно», — приводит слова Доннаруммы RMC Sport.

В воскресенье Сафонов остался в запасе на домашний матч 17-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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