Вратарь «ПСЖ» Доннарумма рассказал, как относится к конкуренции с Сафоновым

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Итальянский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что спокойно относится к конкуренции с российским голкипером Матвеем Сафоновым.
Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в восьми матчах. Итальянец сыграл в 18 встречах.
«Я чувствую себя очень хорошо и играю со спокойной душой. Состав на каждый матч определяет тренер. Перед матчем мы смотрим, кто будет играть, но я выхожу на поле спокойно», — приводит слова Доннаруммы RMC Sport.
В воскресенье Сафонов остался в запасе на домашний матч 17-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.