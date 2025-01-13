«“Барса” была лучше»: Анчелотти объяснил разгром «Реала» в финале Суперкубка

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Барселона» заслужила победу над мадридским «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании по футболу, заявил главный тренер столичной команды Карло Анчелотти.
Встреча между «Барселоной» и «Реалом» состоялась в воскресенье в Саудовской Аравии и закончилась победой каталонской команды со счетом 5:2. «Сине-гранатовые» играли в меньшинстве с 57-й минуты после удаления за подножку голкипера Войцеха Щенсного. Его место в воротах занял Иньяки Пенья.
«Мы должны смотреть правде в глаза. Мы плохо защищались. Они забивали мячи очень легко. Мы не работали хорошо ни коллективно, ни индивидуально. Мы расстроены и разочарованы. Это футбол. Мы должны вернуться домой. Наша печаль — это печаль наших болельщиков. Мы должны смотреть вперед и хорошо подготовиться к следующему матчу. Это была очень хорошая игра для “Барселоны”. Мы должны забыть об остальном и смотреть вперед», — цитирует Анчелотти As.
«Матч был не очень хорошим с первой и до последней минуты. Мы уступали в счете и не могли создать моменты. Меня огорчила наша игра. План заключался в том, чтобы хорошо обороняться. Мы защищались плохо, и “Барселона” заслужила победу. Она была лучше нас», — добавил итальянский тренер.