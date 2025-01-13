«“Барса” была лучше»: Анчелотти объяснил разгром «Реала» в финале Суперкубка

«Мы должны смотреть правде в глаза. Мы плохо защищались. Они забивали мячи очень легко. Мы не работали хорошо ни коллективно, ни индивидуально. Мы расстроены и разочарованы. Это футбол. Мы должны вернуться домой. Наша печаль — это печаль наших болельщиков. Мы должны смотреть вперед и хорошо подготовиться к следующему матчу. Это была очень хорошая игра для “Барселоны”. Мы должны забыть об остальном и смотреть вперед», — цитирует Анчелотти As.