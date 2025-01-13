Лучшим игроком матча Кубка Англии с участием «Тоттенхэма» стал сантехник

Представляющий клуб из пятого по силе английского дивизиона защитник во время матча эффектным финтом ушел сразу от двоих футболистов лондонцев. Видео этого эпизода стало вирусным в соцсетях.
32-летний Холлис никогда не играл в элитном английском дивизионе и сейчас совмещает футбольную карьеру с работой сантехником. Он также занимается тренерской деятельностью.
Основное время матча между «Тамуэртом» и Тоттенхэмом завершилось со счетом 0:0. В овертайме лондонцы трижды поразили ворота соперника и вышли в следующий раунд Кубка Англии.