«Ордабасы» хочет вернуть казахстанского футболиста из Европы

21-летний футболист три сезона отыграл в Молдове, выступая за «Динамо-Авто» и «Бэлць», суммарно проведя 55 матчей, забив пять голов. «Ордабасы» вышел на Яковлева летом прошлого года и даже прилетал в Шымкент на переговоры. Теперь же руководство клуба и главный тренер — Андрей Мартин, знакомый с ним по чемпионату Молдовы, решили представить молодому футболисту шанс. Также его кандидатурой интересовался петропавловский «Кызылжар».