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«Ордабасы» хочет вернуть казахстанского футболиста из Европы

Экс-полузащитник молодежной сборной Казахстана Вадим Яковлев отправился с шымкентским «Ордабасы» на сборы в Дубай, сообщает корреспондент Vesti.kz.

21-летний футболист три сезона отыграл в Молдове, выступая за «Динамо-Авто» и «Бэлць», суммарно проведя 55 матчей, забив пять голов. «Ордабасы» вышел на Яковлева летом прошлого года и даже прилетал в Шымкент на переговоры. Теперь же руководство клуба и главный тренер — Андрей Мартин, знакомый с ним по чемпионату Молдовы, решили представить молодому футболисту шанс. Также его кандидатурой интересовался петропавловский «Кызылжар».

Добавим, что в 2020 году выходила информация об интересе к Яковлеву со стороны итальянских клубов. На тот момент вундеркинд дебютировал в 16 лет в молодежной сборной Казахстана и занимался в академии «Зимбру» из Кишинева.

Вадим Яковлев родился в селе Узынагаш Алматинской области. До отъезда в Молдову в 2019 году полузащитник тренировался в одной из алматинских футбольных школ.

Ордабасы
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