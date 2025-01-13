Из-за этого футболиста «Арсенал» не выиграет АПЛ. Он уже не раз подставлял команду

Хаверц для «Арсенала» — тот же Жиру: в свой день он творит на поле чудеса, но в решающий момент проявляет уже чудеса неуклюжести и не забивает даже в тех ситуациях, когда мяч, казалось, и сам уже идет в ворота. Можно сколько угодно рассуждать о тактической гибкости Хаверца, но инстинкта убийцы ему точно не достает. У Диего Косты из «Челси», или Джейми Варди из «Лестера», или Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» — то есть у нападающих, которые в разные годы выигрывали АПЛ, — такой инстинкт всегда был.