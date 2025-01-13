Из-за этого футболиста «Арсенал» не выиграет АПЛ. Он уже не раз подставлял команду

12 января «Арсенал» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» и уступил манкунианцам место в 1/16 финала Кубка Англии. Главным антигероем встречи стал нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. В основное время немец благодаря откровенной симуляции заработал пенальти, но, к счастью для гостей, справедливость восторжествовала — 11-метровый не покорился Мартину Эдегору.
А уже в серии пенальти Кай оказался единственным футболистом, не реализовавшим свой удар, — респекты голкиперу «МЮ» Алтаю Байындыру. После игры фрустрированные болельщики «Арсенала» закидали соцсети жены Хаверца оскорблениями и угрозами. «Надеюсь, у тебя случится выкидыш», — написал один из пользователей. «Я приду к вам домой и убью твоего ребенка. Я не шучу», — комментарий от другого.
Болельщиков, безусловно, нельзя оправдать: за такими сообщениями должна следовать как минимум административная ответственность. Однако их недовольство Хаверцем вполне понятно. В последних играх Кай в очередной раз продемонстрировал, почему он не может быть основным форвардом топ-команды. У фанатов «Арсенала» после перформанса немца в матче против «МЮ» возникли стойкие ассоциации с легендарным провалом Оливье Жиру в игре против «Монако», датированной 2016 годом.
Тогда «канониры» вылетели от «монегасков» в ⅛ финала Лиги чемпионов, а Жиру в первом матче на «Эмирейтс», закончившемся победой гостей со счетом 3:1, запорол несколько убойных моментов. Сочетание слов «Жиру-Монако» навсегда вошло в фольклор фанатов «Арсенала» как синоним «преступной» игры нападающего, неспособного привести команду к большим титулам. Напомним, что в том же 2016-м «канониры» заняли в АПЛ второе место после «Лестера» — и болельщики до сих винят Жиру в том, что это он помешал команде во главе с Алексисом Санчесом и Месутом Озилом стать чемпионом.
Хаверц для «Арсенала» — тот же Жиру: в свой день он творит на поле чудеса, но в решающий момент проявляет уже чудеса неуклюжести и не забивает даже в тех ситуациях, когда мяч, казалось, и сам уже идет в ворота. Можно сколько угодно рассуждать о тактической гибкости Хаверца, но инстинкта убийцы ему точно не достает. У Диего Косты из «Челси», или Джейми Варди из «Лестера», или Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» — то есть у нападающих, которые в разные годы выигрывали АПЛ, — такой инстинкт всегда был.
За один матч против «МЮ» Хаверц с учетом послематчевого пенальти аккумулировал 1,98 xG, то есть «должен был» забить как минимум два гола. Особенно ярким получился промах на 88-й минуте: Кай после паса Эдегора оказался прямо перед Байындыром, но умудрился запулить мячом выше створа. Согласно выкладкам xG, подобные моменты нападающие реализуют в 85% случаев.
Перед поражением от «МЮ» в Кубке «Арсенал» проиграл дома «Ньюкаслу» в первом полуфинале Кубка лиги (0:2). Хаверц отметился и там — в нужный момент нелепо пробил по мячу плечом, а не головой.
Чтобы решить очевидные глазу проблемы в атаке, главный тренер «канониров» Микель Артета обязан выйти на трансферный рынок — зимнее окно открыто до 3 февраля. После продажи Эдди Нкетиа, очередной травмы Габи Жезуса и фокусов от Хаверца покупка нового форварда становится для лондонцев необходимостью. Если же «Арсенал» будет медлителен на рынке и никого не купит, Артете сулит пятый полный сезон без каких-либо трофеев. Из Кубка Англии команда уже вылетела.
Тимофей Яценко