Уйти по-английски, или Правило «трех конвертов». Колонка Казанского — о тренерских отставках в АПЛ

В больших клубах работают на дальнюю перспективу. «Эвертон» выгнал человека с голосом железного дровосека Шона Дайча. В клубе сменился владелец и иллюзии. Со старта нового сезона «Эвертон» будет играть на новом роскошном стадионе. Начинать новую жизнь в чемпионшипе — такое себе удовольствие. «Эвертон» близко к зоне вылета. Рисковать не стоит. Тем более есть проверенная схема. Боссы ливерпульской команды владеют и римской «Ромой». Там почти сразу они провернули решение, которое явно носит популистский оттенок. Вернули в клуб Клаудио Раньери (кстати, одного из самых увольняемых тренеров в истории). Он уже ушел на пенсию, но поступило предложение, от которого не смог отказаться. Спустя пять лет Раньери вновь в Вечном городе.