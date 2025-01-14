Чемпион России Боккетти выиграл первый матч в Серии А в качестве тренера

Встреча на стадионе в Монце завершилась со счетом 2:1 в пользу последней команды Серии А.
В конце первого тайма Патрик Чуррия вывел хозяев вперед, а на 63-й минуте отличился Даниэль Мальдини. У «фиалок» один мяч отыграл Лукас Бельтран, реализовавший пенальти на 74-й минуте.
«Монца» впервые победила после назначения на пост главного тренера Сальваторе Боккетти. Для чемпиона России в составе московского «Спартака» эта победа стала первой в высшем дивизионе Италии.
«Монца» прервала серию из пяти поражений в итальянском чемпионате и победила впервые с 21 октября прошлого года. При этом команда Боккетти остается на последней, 20-й строчке.
«Фиорентина», не побеждающая пять матчей кряду, идет на шестом месте в таблице.