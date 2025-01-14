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Чемпион России Боккетти выиграл первый матч в Серии А в качестве тренера

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Монца» неожиданно обыграла «Фиорентину».

Источник: Getty Images

Встреча на стадионе в Монце завершилась со счетом 2:1 в пользу последней команды Серии А.

В конце первого тайма Патрик Чуррия вывел хозяев вперед, а на 63-й минуте отличился Даниэль Мальдини. У «фиалок» один мяч отыграл Лукас Бельтран, реализовавший пенальти на 74-й минуте.

«Монца» впервые победила после назначения на пост главного тренера Сальваторе Боккетти. Для чемпиона России в составе московского «Спартака» эта победа стала первой в высшем дивизионе Италии.

«Монца» прервала серию из пяти поражений в итальянском чемпионате и победила впервые с 21 октября прошлого года. При этом команда Боккетти остается на последней, 20-й строчке.

«Фиорентина», не побеждающая пять матчей кряду, идет на шестом месте в таблице.

Монца
2:1
Первый тайм: 1:0
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 20
13.01.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
U-Power Stadium
Главные тренеры
Сальваторе Боккетти
Раффаэле Палладино
Голы
Монца
Патрик Чурриа
44′
Даниэль Мальдини
63′
Фиорентина
Лукас Бельтран
74′
Составы команд
Монца
30
Стефано Турати
61′
4
Армандо Иццо
13
Педру Перейра
77′
44
Андреа Карбони
38
Варрен Бондо
87′
84
Патрик Чурриа
87′
22
Пабло Мари
46′
55
Кевин Мартинс
7
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
90′
27
Маттиа Валоти
14
Даниэль Мальдини
90′
80
Самуэле Виньято
42
Алессандро Бьянко
90′
37
Андреа Петанья
10
Джанлука Капрари
58′
11
Милан Джурич
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
16
Лука Раньери
87′
37
Пьетро Комуццо
29
Ясин Адли
20
Мойзе Кин
21
Робин Гозенс
68′
65
Фабиано Паризи
23
Андреа Кольпани
68′
11
Жонатан Иконе
24
Амир Ричардсон
64′
7
Риккардо Соттиль
75′
99
Кристиан Куаме
10
Альберт Гудмундссон
46′
9
Лукас Бельтран
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
26
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Дионизи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монца
Фиорентина
Чемпионат Италии: таблица и календарь