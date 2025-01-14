«Барселона» установила уникальное достижение за всю историю «эль класико» с «Реалом»

Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2 и установила уникальное достижение в истории противостояния со «сливочными», сообщает Opta Sport.
Это первый раз в истории «эль класико», когда «Барселона» забила 4 и более голов в двух матчах подряд. В предыдущем матче с «Реалом» команда Флика одержала победу со счетом 4:0 в 11-м туре Ла Лиги.
В последний раз одной из команд удалось сделать это в 1963 году, тогда «Реал» дважды подряд обыграл «Барселону» (5:1, 4:0).