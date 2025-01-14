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У футболиста «Арсенала» подозрение на разрыв «крестов», пишут СМИ

У футболиста «Арсенала» Жезуса подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бразильский футболист лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус рискует выбыть на длительный срок из-за предполагаемого разрыва передней крестообразной связки колена, написал в соцсети X журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

«Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти в матче третьего раунда Кубка Англии и завершил выступление на турнире. В конце первого тайма Жезус столкнулся с Бруну Фернандешем и покинул поле на носилках.

«Жезусу предстоит длительный срок восстановления на фоне подозрений на разрыв передней крестообразной связки колена. На сегодня у футболиста запланирован дополнительный осмотр специалистами для установления степени повреждения», — написал Орнштейн.

Жезусу 27 лет. В текущем сезоне бразильский нападающий провел 27 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 7 мячей.

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