У футболиста «Арсенала» подозрение на разрыв «крестов», пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бразильский футболист лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус рискует выбыть на длительный срок из-за предполагаемого разрыва передней крестообразной связки колена, написал в соцсети X журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
«Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти в матче третьего раунда Кубка Англии и завершил выступление на турнире. В конце первого тайма Жезус столкнулся с Бруну Фернандешем и покинул поле на носилках.
«Жезусу предстоит длительный срок восстановления на фоне подозрений на разрыв передней крестообразной связки колена. На сегодня у футболиста запланирован дополнительный осмотр специалистами для установления степени повреждения», — написал Орнштейн.
Жезусу 27 лет. В текущем сезоне бразильский нападающий провел 27 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 7 мячей.