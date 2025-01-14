Развод с женой и провал «Ман Сити»: что происходит с лучшим тренером мира?

Это мог быть идеальный момент для ухода, но Гвардиола остался. И столкнулся с чередой травм игроков «Сити». И речь здесь не только о Родри — в этом сезоне в разное время испанец не мог рассчитывать на Джона Стоунза, Рубена Диаша, Натана Аке, Мануэля Аканджи и даже на резко сдавшего позиции Кайла Уокера. В центре поля и на краях атаки ситуация не лучше — попеременно вне заявки оставались Кевин де Брюйне, Матео Ковачич, Фил Фоден, Жереми Доку и другие. В таких условиях о сыгранности и командной химии говорить не приходится.