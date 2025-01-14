Развод с женой и провал «Ман Сити»: что происходит с лучшим тренером мира?

Турбулентность в игре «Манчестер Сити» — один из главных сюжетов в Английской премьер-лиге. Кризис в игре одной из лучших команд мира связывали с тяжелой травмой обладателя «Золотого мяча» Родри, а также не лучшей формой других лидеров. Теперь же стало известно, что влияние на провальный сезон «горожан» могут оказывать личные проблемы главного тренера Хосепа Гвардиолы. О проблемах клуба и семейной драме испанского тренера — в материале РИА Новости Спорт.
Что случилось в семье Пепа?
Гвардиола и Кристина Серра разошлись после 30 лет совместной жизни. По информации Sport.es, решение приняли декабре 2024 года. Но тогда уже бывшие супруги попросили близкое окружение не сообщать прессе никаких подробностей. Нет их и сейчас: события из личной жизни пара всегда хранила в тайне.
Гвардиола и Серра познакомились, когда Пепу было 18. Он пришел в бутик Serra Claret на фотосессию. Будущая жена работала на кассе. Так состоялось их знакомство. Кристина, несмотря на успешную карьеру Гвардиолы, не только не забросила бизнес, но и неустанно работала над стилем футболиста.
Отношения пары в полной мере стартовали в 1994-м. Гвардиола и Серра узаконили отношения лишь в 2014-м, официальный брак продлился немногим больше десяти лет. Они воспитывают троих детей — Марию (2000 года рождения), сына Мария (2003) и Валентину (2008).
По информации испанских СМИ, пара не жила вместе на постоянной основе с 2019 года. При этом ни о каком скандале или размолвке речи не шло — тогда супруга тренера покинула Манчестер с одним из детей. Якобы из-за семейного бизнесе, которым ранее она управляла удаленно. После этого Серра переезжала из Барселоны в Лондон и обратно, а Гвардиола постоянно находился в Манчестере.
Год назад Гвардиола рассказывал о жене так:
«Она лучшая в мире во многом, особенно в моде. Обычно она говорит мне — не носи это, носи то — я следую этому. Я достаточно умен, чтобы понимать, когда люди разбираются в чем-то лучше меня, чтобы следовать их советам».
Еще больше красок добавляют его слова, сказанные в мае 2023 года:
«Когда у меня есть пять дней отдыха, и я могу отвлечься от футбола, я отправляюсь в Барселону, чтобы побыть с женой и младшей дочкой. Это помогает мне. Но у меня нет такой возможности каждые три дня».
Что не так с «Манчестер Сити»?
Гвардиола работает в Англии — стране с самым конкурентным чемпионатом, двумя национальными кубками и Лигой чемпионов. Понятно, что с такой плотностью календаря о пяти днях отдыха подряд можно только мечтать.
Вынужденная разлука с семьей тяготила Пепа еще в мае 2023 года, а в июне того же года он привел «Манчестер Сити» к долгожданной победе в финале Лиги чемпионов. Гвардиола заткнул толпу, кричавшую о его прежних успехах только из-за лучшего состава «Барселоны» в последние десятилетия.
Это мог быть идеальный момент для ухода, но Гвардиола остался. И столкнулся с чередой травм игроков «Сити». И речь здесь не только о Родри — в этом сезоне в разное время испанец не мог рассчитывать на Джона Стоунза, Рубена Диаша, Натана Аке, Мануэля Аканджи и даже на резко сдавшего позиции Кайла Уокера. В центре поля и на краях атаки ситуация не лучше — попеременно вне заявки оставались Кевин де Брюйне, Матео Ковачич, Фил Фоден, Жереми Доку и другие. В таких условиях о сыгранности и командной химии говорить не приходится.
Учитывая все это, реакция испанца на вопросы о зимних трансферах не выглядит удивительной.
«Верните моих игроков, — заявлял по ходу сезона Гвардиола. — Тяжело играть без четырех центральных защитников, двух опорников, одного вингера и лучшего футболиста в мире Родри, которого мы потеряли на весь сезон. Верните их и снова вы увидите “Манчестер Сити”.
Зная о личной драме Гвардиолы, можно другими глазами посмотреть на его пресс-конференцию после ничьей с нидерландским «Фейеноордом» (3:3) в Лиге чемпионов. Тогда «Манчестер Сити» упустил преимущество в три мяча, а представший после игры перед журналистами с многочисленными заметными царапинами на голове, а также кровавой ссадиной на носу Гвардиола попытался неудачно выкрутиться, заявив, что «просто хотел причинить себе боль». За эти слова ему в последствии пришлось извиняться.
Что будет дальше?
С конца октября по конец декабря, когда Гвардиола разошелся с женой, «Манчестер Сити» одержал всего одну победу в 13 матчах во всех турнирах. А после этого победил в трех матчах из трех. Можно называть это попыткой подогнать задачу под ответ, но факт остается фактом — когда личные проблемы разрешились, дела у команды Пепа пошли в гору.
Этот сезон «Сити» начал с завоевания Суперкубка Англии, после чего выбыл из чемпионской гонки, а также вылетел из Кубка лиги. При этом команда Гвардиолы продолжает борьбу за два трофея — Кубок Англии и Лигу чемпионов. На дистанции испанец вполне может выправить ситуацию и побороться за оба. Учитывая личные и профессиональные проблемы, если Пеп сможет выиграть эти турниры, сезон можно будет признать успешным.
Контракт Гвардиолы, которому 18 января исполнится 54 года, действует до лета 2027 года. В прошлом декабре он признавался, что «Манчестер Сити» станет его последней клубной командой. При этом не стал исключать, что поработает на уровне сборных. Учитывая то, что ранее он заявлял, что не будет работать тренером в 60 лет, увидеть его у руля сборной Испании (или какой-то другой команды) можно будет либо на чемпионате Европы 2028 года, либо на чемпионате мира — 2030.