Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: украинец Зинченко может перейти из «Арсенала» в клуб Бундеслиги

Sky Sport: Зинченко может перейти из «Арсенала» в дортмундскую «Боруссию».

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания украинского футболиста лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

По данным источника, в последние дни прошли переговоры с агентом игрока, стремящегося покинуть «Арсенал». При этом «канониры» готовы отдать Зинченко в аренду «Боруссии» с правом выкупа за 20 млн евро.

Отмечается, что «Боруссия» уже интересовалась Зинченко прошлым летом.

Зинченко 28 лет. Он перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей без результативных действий.

Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь