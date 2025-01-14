СМИ: украинец Зинченко может перейти из «Арсенала» в клуб Бундеслиги

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания украинского футболиста лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в соцсети Х.
По данным источника, в последние дни прошли переговоры с агентом игрока, стремящегося покинуть «Арсенал». При этом «канониры» готовы отдать Зинченко в аренду «Боруссии» с правом выкупа за 20 млн евро.
Отмечается, что «Боруссия» уже интересовалась Зинченко прошлым летом.
Зинченко 28 лет. Он перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей без результативных действий.