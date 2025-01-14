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Футболист «Барселоны» получил травму в матче против «Реала»

Футболист «Барселоны» Иньиго Мартинес выбыл из строя на месяц из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Иньиго Мартинес пропустит около месяца из-за травмы, полученной в финале Суперкубка Испании против мадридского «Реала», сообщается в официальном аккаунте каталонского клуба в соцсети X.

Матч за трофей прошел в воскресенье, 12 января, в саудовской Джидде и завершился со счетом 5:2 в пользу «Барселоны». Мартинес получил повреждение в первом тайме и был заменен на 28-й минуте.

В результате медобследования у 33-летнего защитника сборной Испании выявлен разрыв двуглавой мышцы правого бедра. Восстановление после травмы составит около четырех недель.

Мартинес в нынешнем сезоне провел за «Барселону» 27 матчей в различных турнирах, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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