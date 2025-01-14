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«Арсенал» близок к приобретению Влаховича и Субименди, пишут СМИ

Журналист Галетти: «Арсенал» близок к приобретению Влаховича и Субименди.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» готов предпринять конкретные шаги по приобретению сербского футболиста итальянского «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х.

По данным источника, контакты длятся уже несколько месяцев. К выходным состоится новая встреча, на которой будут рассмотрены возможности для переговоров о переходе Влаховича уже в январе.

Как сообщает в соцсети Х журналист Фабрицио Романо, «Арсенал» также ведет переговоры по приобретению летом 2025 года полузащитника испанского клуба «Реал Сосьедад» Мартина Субименди за 60 млн евро. Переговоры ведутся с представителями игрока, осталось сделать последние ключевые шаги.

«Арсенал» идет на втором месте в таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков в 20 играх.

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