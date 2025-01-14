Анчелотти в «Реале» — всё? Худший период тренера в клубе заставляет думать об отставке

Конечно, болельщики «Реала» любят Карло. Тренер принёс клубу уже три трофея Лиги чемпионов и два золота Примеры. У итальянца есть право на ошибку, и даже несколько. И всё же важно признать: ещё никогда Анчелотти так часто не ошибался в Испании. И главное: не ошибался системно. «Полузащитник на позиции центрального защитника, вингер на фланге обороны, система, которая оставляет пробелы. Расположение “Реала” (в матче с “Барселоной”. — Прим. “Чемпионата”) на поле было крайне плохим. Это связано и с планом команды на игру, и с тактической схемой. Футболисты также не проявили должного рвения. “Реал” вышел на “класико” неподготовленным. И это произошло не только в этой игре. Это случается по ходу всего сезона в целом», — отмечается в материале испанской Marca.