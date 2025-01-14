Это суеверие главного тренера помогает «Ливерпулю» побеждать. Все еще не верите в магию?

Как отмечает английская пресса, Слот не относит себя к религиозным людям, но в дни матчей старательно соблюдает одно правило. Уже много лет голландский специалист старается не смотреть на часы в 13:13, а также в 01:13. Арне верит, что это число приносит неудачу. Похожее суеверие было у Курбана Бердыева в «Рубине», который запрещал футболистам брать 13-й номер и требовал от персонала, чтобы для клуба не заказывали 13-е номера в отелях.