«Ливерпуль» в этом сезоне неудержим и, кажется, замахивается на квадрупл. Прямо сейчас команда Арне Слота уверенно занимает первое место в АПЛ — отрыв от ближайших конкурентов составляет шесть очков, вдобавок у «красных» есть матч в запасе. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» остается единственной командой, которая пока не потеряла ни одного очка: в активе Слота шесть побед из шести, включая успех в матче с мадридским «Реалом».
В Кубке Англии «красные» пробились в 1/16 финала, разгромив 11 января на своем поле «Аккрингтон Стэнли» — 4:0. Наконец, в первом полуфинальном матче Кубка лиги «Ливерпуль» минимально уступил на выезде «Тоттенхэму» (0:1), однако у команды будут шансы исправить положение в ответной игре и пробиться в финал. Повторная встреча клубов намечена на 6-е февраля.
В чем секрет успехов «Ливерпуля» после ухода Юргена Клоппа? Безусловно, нельзя не отметить игровые факторы: удивительную форму Мохамеда Салаха, который, скорее всего, будет главным претендентом на «Золотой мяч»; выход на мировой уровень Райана Гравенберха и Коди Гакпо; Вирджила ван Дейка, цементирующего оборону как в лучшие годы… Однако магический реализм тоже в деле — мы говорим о суеверии Арне Слота, которое, кажется, действительно помогает его команде побеждать.
Как отмечает английская пресса, Слот не относит себя к религиозным людям, но в дни матчей старательно соблюдает одно правило. Уже много лет голландский специалист старается не смотреть на часы в 13:13, а также в 01:13. Арне верит, что это число приносит неудачу. Похожее суеверие было у Курбана Бердыева в «Рубине», который запрещал футболистам брать 13-й номер и требовал от персонала, чтобы для клуба не заказывали 13-е номера в отелях.
Также отмечается, что 46-летний Слот не любит использовать местоимение «я» и предпочитает конструкции с «мы». Это должно дополнительно работать на сплочение команды.