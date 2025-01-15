«Боруссия» Дортмунд проиграла «Хольштайну», идущему в зоне вылета

Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отличились Суто Матино, Фил Харрес и Александр Бернхардссон.
Во второй половине встречи «Боруссия» отыграла два мяча усилиями Джованни Рейны и Джейми Байно-Гиттенса. На 86-й минуте «Хольштайн» остался в меньшинстве — с поля был удален полузащитник Льюис Холтби. На 8-й компенсированной минуте второго тайма форвард «Хольштайна» Фите Арп установил окончательный счет.
«Боруссия» с 25 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. «Хольштайн» с 11 баллами на счету находится в зоне вылета, на 17-й строчке.