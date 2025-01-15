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«Боруссия» Дортмунд проиграла «Хольштайну», идущему в зоне вылета

«Боруссия» Дортмунд потерпела выездное поражение от «Хольштайна» (2:4) в 17-м туре чемпионата Германии.

Источник: Getty Images

Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отличились Суто Матино, Фил Харрес и Александр Бернхардссон.

Во второй половине встречи «Боруссия» отыграла два мяча усилиями Джованни Рейны и Джейми Байно-Гиттенса. На 86-й минуте «Хольштайн» остался в меньшинстве — с поля был удален полузащитник Льюис Холтби. На 8-й компенсированной минуте второго тайма форвард «Хольштайна» Фите Арп установил окончательный счет.

«Боруссия» с 25 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. «Хольштайн» с 11 баллами на счету находится в зоне вылета, на 17-й строчке.

Хольштайн
4:2
Первый тайм: 3:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 17
14.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Holstein-Stadion
Главные тренеры
Марсель Рапп
Нури Шахин
Голы
Хольштайн
Сюто Матино
(Александр Бернхардссон)
27′
Фил Харрес
(Лассе Розенбом)
32′
Александр Бернхардссон
(Фил Харрес)
45+4′
Фите Арп
90+8′
Боруссия Д
Джованни Рейна
(Вальдемар Антон)
71′
Джейми Гиттенс
77′
Составы команд
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
17
Тимо Беккер
23
Лассе Розенбом
26
Давид Зец
22
Николай Ремберг
24
Магнус Кнудсен
3
Марко Коменда
76′
14
Макс Гешвилль
8
Финн Порат
82′
85′
33
Доминик Яворчек
11
Александр Бернхардссон
69′
37
Армин Гигович
18
Сюто Матино
76′
10
Льюис Холтби
86′
19
Фил Харрес
76′
20
Фите Арп
90+9′
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
8
Феликс Нмеча
10
Юлиан Брандт
23
Эмре Джан
9
Серу Гирасси
43
Джейми Гиттенс
5
Рами Бенсебаини
46′
3
Вальдемар Антон
86′
26
Юлиан Рюэрсон
46′
14
Максимилиан Байер
20
Марсель Забитцер
59′
2
Ян Коуту
16
Жюльен Дюранвиль
42′
59′
7
Джованни Рейна
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
13
Фолы
11
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Мартин Петерсен
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Хольштайн
Боруссия Д
Чемпионат Германии: таблица и календарь