«Боруссия» Дортмунд проиграла «Хольштайну», идущему в зоне вылета

Во второй половине встречи «Боруссия» отыграла два мяча усилиями Джованни Рейны и Джейми Байно-Гиттенса. На 86-й минуте «Хольштайн» остался в меньшинстве — с поля был удален полузащитник Льюис Холтби. На 8-й компенсированной минуте второго тайма форвард «Хольштайна» Фите Арп установил окончательный счет.