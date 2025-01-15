«Сити» настиг новый провал! Как можно было отдать победу 2:0 за 10 минут?!

«Старый “Ман Сити” вернулся? Нет! Вы должны это понимать. Вы смотрели наши игры много лет и видите, что мы не на том уровне… Я, конечно, рад, что мы забили голы, создали хорошие моменты, Савио показал себя хорошо, Эрлинг Холанд забил два гола. Конечно, есть огромное количество положительных моментов, но, если вы спросите меня, играет ли команда так, как мы это делали в последние годы, — нет! Абсолютно нет!».