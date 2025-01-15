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«Челси» сломался об убийцу топ-клубов! Но на 90+5-й минуте всё красиво перевернул капитан

Рис Джеймс не позволил «Борнмуту» обыграть ещё один гранд.

Источник: Getty Images

«Челси» и «Борнмут» сыграли вничью (2:2) в матче 21-го тура АПЛ. До последних минут столичная команда уступала, но всё же спаслась. Это было феерично!

Надо понимать, что «Челси» в нынешнем сезоне АПЛ не проигрывал «Борнмуту». Хотя эта команда уже победила «Арсенал» (дважды), «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Так что не сказать, что лондонцы считались безоговорочным фаворитом.

Понять, кто будет вести игру, не удалось — потому что Коул Палмер отличился быстро, уже на 13-й минуте. «Челси» быстро развернул атаку в сторону ворот соперника, хавбек открылся между защитниками, а ассистентом выступил Николас Джексон.

Могло показаться, что дальше «Челси» возьмёт игру под контроль и забьёт до перерыва ещё как минимум один. Джексон снова запорол классный момент — пробил выше ворот с вратарской линии! Затем форвард попал ещё и в штангу, но уже в другом моменте. «Борнмут» тоже огрызался и мог сравнять, но важно отметить и другое: на 25-й минуте поле вынужденно покинул Джеймс Хилл. Его заменил Джастин Клюйверт.

Он сыграл не последнюю роль после перерыва. Ведь сравнял «Борнмут» именно благодаря сыну легенды нидерландского футбола. Следом были несколько странных решений от арбитров: судьи почему-то несколько раз проигнорировали, казалось бы, нарушения гостей на красную. «Челси», возможно, это подкосило, и на 68-й минуте Антуан Семеньо пушечным выстрелом прошил Роберта Санчеса.

После второго пропущенного «Челси» совсем расклеился. Атаковал в основном «Борнмут». И мог забивать ещё. И на этом позитиве заканчивать встречу. Однако эти планы испортил Рис Джеймс. Капитан идеально исполнил штрафной удар на 90+5-й минуте: пока все ждали удар в ближнюю девятку, защитник зарядил в дальний нижний угол. И 2:2!

Константин Кринский

Челси
2:2
Первый тайм: 1:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 21
14.01.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Андони Ираола
Голы
Челси
Коул Палмер
(Николас Джексон)
13′
Рис Джеймс
90+5′
Борнмут
Джастин Клюйверт
50′
Антуан Семеньо
(Райан Кристи)
68′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
8
Энцо Фернандес
20
Коул Палмер
15
Николас Джексон
32′
19
Джейдон Санчо
34
Джош Ачимпонг
71′
4
Тосин Адарабиойо
25
Мойсес Кайседо
81′
7
Педру Нету
45
Ромео Лавиа
52′
56′
24
Рис Джеймс
11
Нони Мадуэке
81′
14
Жоау Феликс
Борнмут
42
Марк Траверс
2
Дин Хейсен
87′
3
Милош Керкез
27
Илья Забарный
4
Льюис Кук
10
Райан Кристи
45+2′
12
Тайлер Адамс
11
Данго Уаттара
24
Антуан Семеньо
23
Джеймс Хилл
23′
19
Джастин Клюйверт
7
Дэвид Брукс
55′
83′
21
Дэниэл Джеббисон
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
26
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
3
15
Фолы
16
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Борнмут
Чемпионат Англии: таблица и календарь