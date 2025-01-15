«Челси» сломался об убийцу топ-клубов! Но на 90+5-й минуте всё красиво перевернул капитан

Могло показаться, что дальше «Челси» возьмёт игру под контроль и забьёт до перерыва ещё как минимум один. Джексон снова запорол классный момент — пробил выше ворот с вратарской линии! Затем форвард попал ещё и в штангу, но уже в другом моменте. «Борнмут» тоже огрызался и мог сравнять, но важно отметить и другое: на 25-й минуте поле вынужденно покинул Джеймс Хилл. Его заменил Джастин Клюйверт.