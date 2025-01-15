«Ливерпуль» снова не смог обыграть «Ноттингем», тринадцатая ничья «Ювентуса», «Монако» без Головина вылетел из Кубка Франции

В игре сбившейся с победного ритма и дважды подряд сыгравшей вничью «Аталанты» с заболевшим ничейным вирусом «Ювентусом» по итогам первого тайма ближе к успеху были туринцы. Мог забить освистываемый трибунами экс-полузащитник бергамасков Копмайнерс, а Кенан Йылдыз едва не наказал Карнесекки за неуверенные действия на выходе. Вторая половина и вовсе началась с того, что мяч упал на линию ворот хозяев и отскочил к голкиперу. Тут «Аталанте» повезло, но вскоре она пропустила быструю контратаку. Парадоксальность заключается в том, что на позиции центрального нападающего под передачу Маккенни открылся еще не забивавший в этом сезоне защитник Калюлю. Что касается развязки, то можно уже не в первый раз повторить: команда Тиагу Мотты играла лучше соперника, но снова упустила победу. Тринадцать ничьих в чемпионате — это какая-то аномалия. Как и неумение дожать соперника, как в случае с не попавшим в угол в добавленное время Йылдызом. Ну, а команда Джан Пьеро Гасперини, которую спас удар Ретеги головой после скидки Беллановы, отдаляется от еще недавно занимаемого первого места. Определяющей для «Аталанты» обещает стать субботняя встреча с «Наполи».