Арне Слот ответил, считает ли он «Ноттингем Форест» претендентом на победу в АПЛ

«Не думаю, что они занимают своё место в таблице только из-за удачи. Они играли с топ-командами, каждой из которых было сложно. “Ноттингем” уже показал, что может сражаться за самые высокие места. Если “лесники” обойдутся без травм, то, полагаю, много очков они и не потеряют», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».