Головин — о Сафонове в «ПСЖ»: «Он там супердоволен, говорит, что большая разница в уровне»

«Мы не общались до трансфера. Во время перехода просто парой слов перекинулись. Общались с ним перед последней нашей игрой в чемпионате. И после нее много разговаривали. Я спрашивал, как у него с адаптацией, как что, где живет и так далее. Он там супердоволен, говорит, что большая разница в уровне. Поговорили в принципе о таких бытовых моментах, и все.



Пока, понятно, тяжело, не адаптировался, еще не так комфортно себя чувствует в быту и так далее. Но это нормально, он еще очень мало времени там провел», — приводит слова Головина «Советский спорт».