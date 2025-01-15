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Головин — о Сафонове в «ПСЖ»: «Он там супердоволен, говорит, что большая разница в уровне»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал об адаптации вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Источник: Getty Images

«Мы не общались до трансфера. Во время перехода просто парой слов перекинулись. Общались с ним перед последней нашей игрой в чемпионате. И после нее много разговаривали. Я спрашивал, как у него с адаптацией, как что, где живет и так далее. Он там супердоволен, говорит, что большая разница в уровне. Поговорили в принципе о таких бытовых моментах, и все.

Пока, понятно, тяжело, не адаптировался, еще не так комфортно себя чувствует в быту и так далее. Но это нормально, он еще очень мало времени там провел», — приводит слова Головина «Советский спорт».

ПСЖ