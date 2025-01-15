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Три узбекских футболиста «уделали» сборную Казахстана. Подробности

Спортивный мир Центральной Азии обсуждает возможный переход узбекского защитника Абдукодира Хусанова в английского «Манчестер Сити». Предполагаемая сумма трансфера, достигающая 40 миллионов евро, является беспрецедентной для региона и подчеркивает растущий потенциал узбекского футбола на международной арене, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

По информации ряда источников, Хусанов вскоре пройдет медицинское обследование в «Сити», после чего сделка может быть официально оформлена. Если трансфер состоится, он станет знаковым событием не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского футбола.

Тройка самых дорогих узбекских футболистов

На фоне этого события интересно сравнить стоимость трех ведущих узбекских игроков с общей трансферной ценой сборной Казахстана, которая, согласно данным Transfermarkt, составляет 18,5 миллиона евро.

Абдукодир Хусанов — защитник французского «Ланс», оцененный в 12 миллионов евро. В свои 20 лет Хусанов демонстрирует уверенную игру в обороне и опасен при стандартных положениях. Его карьерный путь начался с белорусского «Энергетик-БГУ», а затем он перешел во французский клуб.

Аббосбек Файзуллаев — полузащитник московского ЦСКА, с трансферной стоимостью 8 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 Файзуллаев был признан открытием российской премьер-лиги. Интерес к футболисту уже проявляют такие клубы, как мюнхенская «Бавария».

Элдор Шомуродов — нападающий итальянского «Кальяри», оцененный в 4 миллиона евро. Шомуродов ранее играл за «Рому», «Специю» и «Ростов», а также является лучшим бомбардиром сборной Узбекистана.

Сравнение с Казахстаном

Совокупная стоимость трех ведущих узбекских игроков значительно превышает трансферную стоимость всей сборной Казахстана. Такие успехи отражают растущее значение Узбекистана на футбольной карте мира.

Если трансфер Хусанова в «Манчестер Сити» состоится, это станет важной вехой для развития футбола в регионе и подтолкнет больше юных талантов к покорению европейских клубов.

Манчестер Сити
Ланс
ЦСКА
Казахстан
Кальяри