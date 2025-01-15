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Александр Головин — лучший футболист 2024 года по версии журнала «Футбол»

Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России по версии журнала «Футбол».

Источник: Пресс-служба "Монако"

По итогам голосования он набрал 438 баллов.

Второе место в опросе занял вингер «Зенита» Максим Глушенков, тройку сильнейших замкнул форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Головин — уроженец города Катлан и воспитанник академии ЦСКА. К «Монако» российский футболист присоединился летом 2018 года.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 31 очко по результатам 17 матчей.

Монако