Антикор проверил ФК «Астана»: куда ушли миллиарды тенге?

«Порядка 60−70 процентов (от бюджета) это были выплаты заработных плат легионерам. Иностранные футболисты, которые поиграли сезон, два, три. Им выдали огромные деньги, сейчас некоторых этих футболистов уже нет. Но при этом идет большое выделение средств, при этом рейтинги футбольного клуба “Астана” снижаются. Возникает вопрос: насколько оправдано выделять такие большие средства?» — сообщил Саркулов на брифинге в Мажилисе.