Полузащитник «Монако» Головин рассказал о своей мечте

— У меня есть ощущение, что у нас собралась команда, которая способна завоёвывать титулы. Раньше, переходя сюда, я так не мыслил, но сейчас чувствую, что этого как раз таки нам и не хватает. И в этот момент я вижу, что команда готова. И правильный тренер, и люди правильные в клубе, и как будто это тот самый момент, чтобы завоевать какой-то титул, — приводит слова Головина «Советский спорт».