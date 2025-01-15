«Кайрат» объявил о трансфере трехкратного чемпиона из Европы

28-летний Глейзер является воспитанником клуба «Маккаби» Тель-Авив, за который он провел 200 матчей, отметился 2 голами и 6 ассистами, а также выступал в групповых этапах Лиги Европы и Лиги Конференций УЕФА. В команде он был одним из капитанов, выделяясь лидерскими качествами. Помимо этого, на родине защищал цвета «Бейтар» Тель-Авив и «Маккаб» Нетания.