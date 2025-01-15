Помните английского таланта «Челси» в «Локо»? Сейчас его хотят топ-клубы Европы!

На сезон-2023/2024 Анджорин опустился в Лигу 1 — не французскую, а в третий дивизион чемпионата Англии. Мучившегося с травмами полузащитника арендовал «Портсмут». Казалось, на большой карьере можно ставить крест и Тино будет всего лишь загубленным талантом «Челси». Тем более в Лиге 1 экс-железнодорожник только пять раз вышел в основе, а в общей сумме сыграл 12 матчей и забил один мяч. С такой статистикой даже в «Химки», наверное, не взяли бы, но, к счастью для Анджорина, «Челси» всё ещё владел правами на него и сумел пристроить в «Эмполи». Лондонский клуб бесплатно отпустил своего воспитанника в Италию. В то же время оставил за собой 50% от суммы будущей продажи игрока.