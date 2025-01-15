В европейском клубе объяснили трансфер таланта сборной Казахстана

Ранее «Кошице» объявил о подписании контракта с 22-летним казахстанцем. Соглашение рассчитано на 2,5 года. Сам Кенжебек также дал первый комментарий в новом клубе.
«К нам присоединился молодой и талантливый игрок, который является представителем сборной Казахстана до 21 года и уже успел дебютировать в основной национальной команде. Он привлек мое внимание своей уникальностью, у него есть нечто, что выделяет его среди остальных. У него здоровая уверенность в себе, высокая скорость и отличные навыки игры один в один. Он обладает всеми качествами современного футболиста и соответствует требованиям, которые мы хотим внедрить в нашу игру. Мне нравится конкурентная среда, и я убежден, что его переход принесет пользу, прежде всего, нашей атаке», — цитирует Сапара пресс-служба клуба.
«Это еще один игрок в нашу команду, который соответствует нашим целям и будет развиваться на благо клуба. Несмотря на молодой возраст, он уже имеет международный опыт благодаря выступлениям за сборную и короткому периоду в кипрском футболе. Он подписал с нами контракт на два с половиной года, до 30 июня 2027 года. Мы с тренером Скухравым постоянно обсуждаем футболистов, и на этом игроке сошлись единодушно. В нем есть большой потенциал, и я уверен, что в ФК “Кошице” у него все сложится удачно», — добавил функционер.
После 18 туров «Кошице» занимает седьмое место из 12 команд высшей лиги Словакии. За свою историю клуб дважды выиграл чемпионат Словакии, два раза завоевал Кубок страны и один раз Суперкубок.
Кенжебек является воспитанником алматинского «Кайрата». До перехода в «Кошице» он выступал за «Акритас Хлоракис» из Кипра. Ранее игрок также играл на правах аренды за «Женис» и «Мактаарал».