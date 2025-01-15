В европейском клубе объяснили трансфер таланта сборной Казахстана

«Это еще один игрок в нашу команду, который соответствует нашим целям и будет развиваться на благо клуба. Несмотря на молодой возраст, он уже имеет международный опыт благодаря выступлениям за сборную и короткому периоду в кипрском футболе. Он подписал с нами контракт на два с половиной года, до 30 июня 2027 года. Мы с тренером Скухравым постоянно обсуждаем футболистов, и на этом игроке сошлись единодушно. В нем есть большой потенциал, и я уверен, что в ФК “Кошице” у него все сложится удачно», — добавил функционер.