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«Эвертон» проиграл «Астон Вилле» в первом матче после возвращения Дэвида Мойеса

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Астон Вилла».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 51-й минуте. Отличился нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Отметим, что это была первая игра «Эвертона» под руководством Дэвида Мойеса, вернувшегося в клуб спустя 12 лет.

После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 35 очков. Команда поднялась на седьмое место в таблице. «Эвертон» с 17 очками находится на 16-й строчке.

Эвертон
0:1
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 21
15.01.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Goodison Park
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Унаи Эмери
Голы
Астон Вилла
Олли Уоткинс
(Морган Роджерс)
51′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
54′
6
Джеймс Тарковски
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
8
Орель Мангаля
27
Идрисса Гей
52′
9
Доминик Калверт-Льюин
10
Илиман Ндиай
18
Эшли Янг
83′
15
Джейк О`Брайен
16
Абдулай Дукуре
83′
14
Бету
11
Джек Харрисон
59′
29
Йеспер Линдстрем
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
12
Люка Динь
8
Юри Тилеманс
24
Амаду Онана
8′
44
Бубакар Камара
11
Олли Уоткинс
27
Морган Роджерс
41
Джейкоб Рэмси
81′
10
Эмилиано Буэндия
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
17
Фолы
10
5
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эвертон
Астон Вилла
Чемпионат Англии: таблица и календарь