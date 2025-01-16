«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» уступил «Штутгарту»

В параллельном матче «Лейпциг» на выезде проиграл «Штутгарту» (1:2). На гол Беньямина Шешко хозяева ответили забитыми мячами Якоба Ларсена и Ника Вольтемаде. На 85-й минуте Шешко при счете 1:2 получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Спустя три минуты гости остались вдевятером — второе предупреждение получил и Луа Опенда.