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«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» уступил «Штутгарту»

Футболисты «Баварии» на своем поле одержали крупную победу над «Хоффенхаймом» (5:0) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

Источник: Getty Images

Дублем отметился Лерой Сане. Еще по голу в ворота гостей забили Рафаэл Геррейру, Гарри Кейн (пенальти) и Серж Гнабри.

В параллельном матче «Лейпциг» на выезде проиграл «Штутгарту» (1:2). На гол Беньямина Шешко хозяева ответили забитыми мячами Якоба Ларсена и Ника Вольтемаде. На 85-й минуте Шешко при счете 1:2 получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Спустя три минуты гости остались вдевятером — второе предупреждение получил и Луа Опенда.

В других матчах тура «Вердер» дома поделил очки с «Хайденхаймом» (3:3), а «Унион» на своем поле уступил «Аугсбургу» (0:2).

«Бавария» набрала 42 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. «Лейпциг» (30 очков) идет на 4-м месте, «Штутгарт» (29) — на 5-м, «Вердер» (26) — на 9-м.

Бавария
5:0
Первый тайм: 3:0
Хоффенхайм
Футбол, Германия, Тур 17
15.01.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Кристиан Ильцер
Голы
Бавария
Лерой Сане
(Томас Мюллер)
6′
Рафаэл Геррейру
(Гарри Кейн)
12′
Гарри Кейн
26′
Лерой Сане
(Матис Тель)
48′
Серж Гнабри
66′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
15
Эрик Дайер
19
Альфонсо Дэйвис
22
Рафаэл Геррейру
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
2
Дайот Упамекано
61′
8
Леон Горецка
9
Гарри Кейн
61′
7
Серж Гнабри
10
Лерой Сане
67′
17
Майкл Олисе
11
Кингсли Коман
46′
39
Матис Тель
25
Томас Мюллер
61′
81′
42
Джамал Мусиала
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
25
Кевин Акпогума
34
Стенли Нсоки
35
Артур Чавес
8
Деннис Гайгер
27
Андрей Крамарич
15
Валентен Гендри
78′
3
Павел Кадержабек
87′
7
Том Бишоф
63′
20
Финн Оле Беккер
18
Диади Самассеку
41′
22
Александр Прасс
23
Адам Гложек
63′
26
Харис Табакович
53
Эренджан Ярдымджы
46′
14
Гифт Орбан
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
1
8
Фолы
10
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Тимо Герах
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Лейпциг
Штутгарт
Чемпионат Германии: таблица и календарь