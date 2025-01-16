«Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» уступил «Штутгарту»

Дублем отметился Лерой Сане. Еще по голу в ворота гостей забили Рафаэл Геррейру, Гарри Кейн (пенальти) и Серж Гнабри.
В параллельном матче «Лейпциг» на выезде проиграл «Штутгарту» (1:2). На гол Беньямина Шешко хозяева ответили забитыми мячами Якоба Ларсена и Ника Вольтемаде. На 85-й минуте Шешко при счете 1:2 получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Спустя три минуты гости остались вдевятером — второе предупреждение получил и Луа Опенда.
В других матчах тура «Вердер» дома поделил очки с «Хайденхаймом» (3:3), а «Унион» на своем поле уступил «Аугсбургу» (0:2).
«Бавария» набрала 42 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. «Лейпциг» (30 очков) идет на 4-м месте, «Штутгарт» (29) — на 5-м, «Вердер» (26) — на 9-м.