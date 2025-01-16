«Барселона» разгромила «Бетис» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Бетис» в матче ⅛ финала Кубка Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:1. В составе победителей отличились Гави (3-я минута), Жюль Кунде (27), Рафинья (58), Ферран Торрес (67) и Ламин Ямаль (75). У гостей мяч забил Витор Роке (84, с пенальти).
Соперник «Барселоны» по четвертьфиналу Кубка Испании определится по итогам жеребьевки.
Результаты других матчей:
«Альмерия» — «Леганес» — 2:3;
«Понтеведра» — «Хетафе» — 0:1.