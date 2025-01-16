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«Барселона» разгромила «Бетис» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

«Барселона» разгромила «Бетис» в матче ⅛ финала Кубка Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Бетис» в матче ⅛ финала Кубка Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:1. В составе победителей отличились Гави (3-я минута), Жюль Кунде (27), Рафинья (58), Ферран Торрес (67) и Ламин Ямаль (75). У гостей мяч забил Витор Роке (84, с пенальти).

Соперник «Барселоны» по четвертьфиналу Кубка Испании определится по итогам жеребьевки.

Результаты других матчей:

«Альмерия» — «Леганес» — 2:3;

«Понтеведра» — «Хетафе» — 0:1.

Барселона
Бетис
Чемпионат Испании: таблица и календарь