«Барселона» разгромила «Бетис» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:1. В составе победителей отличились Гави (3-я минута), Жюль Кунде (27), Рафинья (58), Ферран Торрес (67) и Ламин Ямаль (75). У гостей мяч забил Витор Роке (84, с пенальти).