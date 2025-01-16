«Барса» дала огня в Кубке Испании, «Арсенал» выиграл дерби, «ПСЖ» устроил нервотрепку с клубом пятого дивизиона

А свой первый гол в Англии — после сухарей с «Ливерпулем» в Кубке лиги (1:0) и в Кубке страны — Кински пропустил после углового. Очевидной ошибки не допустил, но, столкнувшись со своим же защитником, вратарь уже не мог перекрыть угол, куда переправил мяч Габриэл Магальянс. Точнее, случился рикошет от Соланке, что сделало миссию голкипера невыполнимой. А вот удар Троссара в дальний угол после отбора в центре поля не выглядел неберущимся. Зато стал победным. «Канониры» в пятый раз смогли выиграть у принципиального соперника оба матча в одном сезоне АПЛ, и второй раз это произошло при Микеле Артете. Больше, само собой, у Арсена Венгера (3). Ну, а в таблице «Арсенал» вышел на второе место. До «Ливерпуля» четыре очка, только красные провели на матч меньше.