Внезапная трансферная сага зимы: Араухо передумал уходить из «Барсы» в «Ювентус». Повлиял разговор с Деку

По данным сайта Capology, Араухо получает семь миллионов евро в год — это около 135 тысяч в неделю. Неплохие деньги: на уровне с Гави (130 тысяч в неделю) и Тер Штегеном (120 тысяч в неделю). Но стоит принять во внимание и ситуацию с контрактом: через полтора года Араухо станет свободным агентом, а предложение продлить соглашение ему до сих пор не поступало.