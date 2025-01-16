Каррера оценил период выступлений Хвичи Кварацхелии в чемпионате Италии

По данным СМИ, в ближайшее время футболист подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен». В соцсетях уже появилось видео, на котором Хвича прощается с Неаполем около мурала Диего Марадоны — легенды «Наполи» и всего мирового футбола.