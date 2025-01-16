Названа дата прилета Кварацхелии в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия в четверг вечером прибудет в Париж для прохождения медобследования и подписания контракта с французским «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.
Медобследование Кварацхелии намечено на пятницу, после чего состоится подписание контракта до июня 2029 года. Ожидается, что «ПСЖ» заплатит «Наполи» около 70 млн евро. Ранее СМИ сообщали, что во Франции зарплата 23-летнего Кварацхелии составит 9 млн евро в год плюс 2 млн евро в качестве бонусов.
Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» летом 2022 года за 13,3 млн евро. С командой он стал чемпионом Италии. В текущем сезоне грузинский полузащитник забил пять голов в 19 матчах во всех турнирах. Ранее Кварацхелия также выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».