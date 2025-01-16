Названа дата прилета Кварацхелии в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» летом 2022 года за 13,3 млн евро. С командой он стал чемпионом Италии. В текущем сезоне грузинский полузащитник забил пять голов в 19 матчах во всех турнирах. Ранее Кварацхелия также выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».