Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постекоглу высказался, возможно ли изменить ход сезона для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хостпур» Ангелос Постекоглу оценил возможность изменить ход неудачного сезона.

Источник: Getty Images

«Нет выбора. Волшебного лекарства не существует. Необходимо встать завтра, усердно поработать и в воскресенье выйти на поле, подготовившись к битве, чтобы изменить нашу судьбу и наш сезон. Нет ничего волшебного, что могло бы это изменить. Для всего этого всегда есть причины, но реальность такова, что наши результаты и наша форма в лиге были далеко не достаточно хороши. Это должно измениться», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 24 очка за 21 матч.

Тоттенхэм Хотспур
Чемпионат Англии: таблица и календарь