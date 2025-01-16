Главный тренер «Динамо» Минск прокомментировал переход Мельниченко в «Порту»

«Недели три назад к нам пришла первая официальная бумага из “Порту” по трансферу нашего молодого нападающего. Конечно, с финансовым предложением. Мы прекрасно понимаем, что из себя представляет этот клуб. Для нас и для молодого футболиста с точки зрения прогресса очень важно было принять этот вызов.



Клуб и тренерский штаб понимали, какая заинтересованность от клуба к молодому футболисту, который получил хорошее образование в академии минского “Динамо”. Трофим провёл этот сезон в главной команде, участвовал в чемпионате страны и в еврокубках. Он неплохо себя проявил. Я уверен и знаю, что “Порту” обратил внимание на Трофима именно по играм в еврокубках. Мы не имеем права препятствовать дальнейшему развитию парня. Я знаю очень хорошо, что он ставит перед собой максимальные цели. Будем надеяться, что его прогресс будет идти хорошими шагами и дальше в “Порту”, — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.