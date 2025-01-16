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Хвича будет играть в «ПСЖ» под номером Мбаппе

Стали известны некоторые подробности перехода вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Источник: Getty Images

Как сообщает Le Parisien, грузин будет выступать в новой команде под седьмым игровым номером. Последней «семеркой» у парижан был Килиан Мбаппе, который покинул команду летом 2024 года.

Ранее журналист Фабрис Хокинс публиковал информацию, что Хвича пройдет медобследование в новом клубе завтра, 17 января. В этот же день ожидается, что стороны официально объявят о трансфере.

Стоимость перехода составит около €70 млн. Контракт будет рассчитан до 2029 года, а зарплата грузинского футболиста вырастет с €1,5 млн до €7−7,5 млн в год.

ПСЖ