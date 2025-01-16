Второй бомбардир Бундеслиги продолжит карьеру в «Манчестер Сити», пишут СМИ

Мармуш перешел в «Айнтрахт» на правах свободного агента в июле 2023 года. До этого он играл в Германии за «Вольфсбург», «Санкт-Паули» и «Штутгарт». В нынешнем сезоне египтянин провел 26 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 20 мячей и отдал 14 голевых передач. В Бундеслиге он забил 15 мячей и сделал 10 передач в 17 матчах, в бомбардирской гонке Мармуш на один мяч отстает от английского форварда «Баварии» Гарри Кейна.