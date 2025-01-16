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Второй бомбардир Бундеслиги продолжит карьеру в «Манчестер Сити», пишут СМИ

«Манчестер Сити» договорился о трансфере второго бомбардира Бундеслиги Мармуша.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности о трансфере второго бомбардира немецкой Бундеслиги, египетского футболиста Омара Мармуша, который выступает за франкфуртский «Айнтрахт», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в соцсети X.

«Сити» согласовал с 25-летним нападающим контракт на пять сезонов. Сумма трансфера, по данным СМИ, может составить от 60 до 80 миллионов евро.

Мармуш перешел в «Айнтрахт» на правах свободного агента в июле 2023 года. До этого он играл в Германии за «Вольфсбург», «Санкт-Паули» и «Штутгарт». В нынешнем сезоне египтянин провел 26 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 20 мячей и отдал 14 голевых передач. В Бундеслиге он забил 15 мячей и сделал 10 передач в 17 матчах, в бомбардирской гонке Мармуш на один мяч отстает от английского форварда «Баварии» Гарри Кейна.

Манчестер Сити
Айнтрахт Ф
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