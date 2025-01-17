«Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» пробились в ¼ финала Кубка Испании, победив «Сельту» в дополнительное время.
Встреча ⅛ финала прошла в четверг в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев после 120 минут игры. «Реал» вел 2:0 к 48-й минуте после голов Килиана Мбаппе (37) и Винисиуса Жуниора (48), но в концовке гости отыграли преимущество — отличились Жонатан Бамба (83) и Маркос Алонсо с пенальти (90+1). В овертайме у хозяев мячи забили Эндрик (108, 119) и Федерико Вальверде (112).
«Реал» стал последним, восьмым участником ¼ финала Кубка Испании. Ранее на данную стадию пробились «Хетафе», «Валенсия», «Леганес», мадридский «Атлетико», «Барселона», «Реал Сосьедад» и «Осасуна».
Жеребьевка ¼ финала пройдет 20 января.