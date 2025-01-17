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«Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании

«Реал» победил в овертайме «Сельту» и вышел в ¼ финала Кубка Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» пробились в ¼ финала Кубка Испании, победив «Сельту» в дополнительное время.

Встреча ⅛ финала прошла в четверг в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев после 120 минут игры. «Реал» вел 2:0 к 48-й минуте после голов Килиана Мбаппе (37) и Винисиуса Жуниора (48), но в концовке гости отыграли преимущество — отличились Жонатан Бамба (83) и Маркос Алонсо с пенальти (90+1). В овертайме у хозяев мячи забили Эндрик (108, 119) и Федерико Вальверде (112).

«Реал» стал последним, восьмым участником ¼ финала Кубка Испании. Ранее на данную стадию пробились «Хетафе», «Валенсия», «Леганес», мадридский «Атлетико», «Барселона», «Реал Сосьедад» и «Осасуна».

Жеребьевка ¼ финала пройдет 20 января.

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