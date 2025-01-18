Казахстанский форвард переходит в «Челси». Известны подробности

По информации источника, лондонский клуб уже принял окончательное решение по трансферу перспективного игрока.
Стороны договорились о переходе, который, как ожидается, будет оформлен на следующей неделе. Однако детали сделки пока остаются в секрете, так как Сатпаеву еще не исполнилось 18 лет.
Напомним, что в ноябре Сатпаев проходил просмотр в «Челси», где сумел произвести впечатление на тренерский штаб.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Сатпаев получил титул самого ценного игрока QJ League и дебютировал за основной состав «Кайрата», приняв участие в разгромной победе над «Акжайыком» (9:0) в матче Кубка Лиги, а также сыграл пять матчей за «Кайрат-Жастар» в первой лиге.
В прошедшем сезоне молодежной лиги он забил 19 голов в 12 играх. Кроме того, Сатпаев является капитаном юношеской сборной Казахстана U17.