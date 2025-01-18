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Казахстанский форвард переходит в «Челси». Известны подробности

Форвард «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев готовится к переходу в «Челси», сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

По информации источника, лондонский клуб уже принял окончательное решение по трансферу перспективного игрока.

Стороны договорились о переходе, который, как ожидается, будет оформлен на следующей неделе. Однако детали сделки пока остаются в секрете, так как Сатпаеву еще не исполнилось 18 лет.

Напомним, что в ноябре Сатпаев проходил просмотр в «Челси», где сумел произвести впечатление на тренерский штаб.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Сатпаев получил титул самого ценного игрока QJ League и дебютировал за основной состав «Кайрата», приняв участие в разгромной победе над «Акжайыком» (9:0) в матче Кубка Лиги, а также сыграл пять матчей за «Кайрат-Жастар» в первой лиге.

В прошедшем сезоне молодежной лиги он забил 19 голов в 12 играх. Кроме того, Сатпаев является капитаном юношеской сборной Казахстана U17.

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