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Игрок «МЮ» Диалло поделился эмоциями от хет-трика в ворота «Саутгемптона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло поделился эмоциями от своего хет-трика в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1), а также высказался о победе своей команды.

Источник: Getty Images

«Я так счастлив забить свой первый хет-трик, особенно на “Олд Траффорд”. Я так счастлив, особенно победе, потому что я думаю, что эта команда этого заслуживает, и мы должны продолжать в том же духе. Я думаю, особенно в первом тайме, мы были недостаточно хороши. Но мы верили до конца, мы давили, болельщики гнали нас вперёд.

Второй мяч — мой лучший гол! Такие игроки, как Кристиан Эриксен или Бруно [Фернандеш], обладают качеством, чтобы отдать мяч вот так. Нужно верить в это, нужно идти, затем ты отдаешь им, бежишь, и затем получаешь мяч там, а потом забиваешь гол. Я был так счастлив. Я горжусь.

Я был рад за себя, но я был также рад за команду, потому что мы заслужили эту победу. Нам нужна эта уверенность, чтобы продолжать идти вперёд, и мы должны продолжать в том же духе", — приводит слова Диалло пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Манчестер Юнайтед
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