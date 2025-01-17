Игрок «МЮ» Диалло поделился эмоциями от хет-трика в ворота «Саутгемптона»

«Я так счастлив забить свой первый хет-трик, особенно на “Олд Траффорд”. Я так счастлив, особенно победе, потому что я думаю, что эта команда этого заслуживает, и мы должны продолжать в том же духе. Я думаю, особенно в первом тайме, мы были недостаточно хороши. Но мы верили до конца, мы давили, болельщики гнали нас вперёд.