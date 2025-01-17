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Александр Головин вернулся в заявку «Монако» после травмы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 18-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье».

Источник: Getty Images

Напомним, футболист пропустил предыдущие две игры клуба из-за травмы голеностопа.

Матч «Монпелье» — «Монако» состоится сегодня, 17 января. Команды будут играть на стадионе «Моссон-Мондиаль 98» в Монпелье (Франция). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 21:00 мск.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко по результатам 17 матчей.

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