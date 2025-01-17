Александр Головин вернулся в заявку «Монако» после травмы

Напомним, футболист пропустил предыдущие две игры клуба из-за травмы голеностопа.
Матч «Монпелье» — «Монако» состоится сегодня, 17 января. Команды будут играть на стадионе «Моссон-Мондиаль 98» в Монпелье (Франция). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 21:00 мск.
В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко по результатам 17 матчей.