Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарубежный клуб решил выкупить форварда «Актобе»

Нападающий «Актобе» Дорни Ромеро может быть продан в один из клубов Южной Америки, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, по нему один из клубов Боливии уже сделал официальное предложение. Обе стороны пока изучают финансовые аспекты.

Ромеро перешел в «Актобе» в начале прошлого года. До этого играл за боливийские «Олвейс Реди», «Реал Санта-Крус», мексиканский «Венадос», доминиканские «Сибао», «Сибао Атлетико» и «Дельфинес дель Эсте». С 2019 года выступает за сборную Доминиканской Республики.

Контракт игрока с «Актобе» действует до 31 декабря 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

В минувшем сезоне он провел за казахстанскую команду 31 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Актобе
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь