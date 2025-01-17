Зарубежный клуб решил выкупить форварда «Актобе»

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, по нему один из клубов Боливии уже сделал официальное предложение. Обе стороны пока изучают финансовые аспекты.
Ромеро перешел в «Актобе» в начале прошлого года. До этого играл за боливийские «Олвейс Реди», «Реал Санта-Крус», мексиканский «Венадос», доминиканские «Сибао», «Сибао Атлетико» и «Дельфинес дель Эсте». С 2019 года выступает за сборную Доминиканской Республики.
Контракт игрока с «Актобе» действует до 31 декабря 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
В минувшем сезоне он провел за казахстанскую команду 31 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал три голевые передачи.