Зарубежный клуб решил выкупить форварда «Актобе»

Ромеро перешел в «Актобе» в начале прошлого года. До этого играл за боливийские «Олвейс Реди», «Реал Санта-Крус», мексиканский «Венадос», доминиканские «Сибао», «Сибао Атлетико» и «Дельфинес дель Эсте». С 2019 года выступает за сборную Доминиканской Республики.