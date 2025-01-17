Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Астана» откажется от африканского легионера. На его позицию ищут новичка

«Астана» приняла решение расстаться с одним из легионеров и приобрести на эту позицию другого футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Столичный клуб намерен расстаться с ганским полузащитником Барнсом Осеем. 30-летнего хавбека нет в списке на стартовый сбор «Астаны» в ОАЭ.

В клубе рассчитывают усилить эту позицию более высококлассным легионером. Ранее отмечалось, что для «Астаны» в зимнее трансферное окно одной из приоритетных целей является именно подписание опорного полузащитника.

В связи с уходом Исламбека Куата и вероятным расставанием с Осеем, для столичной команды новичок в позицию центрального полузащитника становится еще более необходимым.

Отметим, что Осей провел за «Астану» в прошлом году 25 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Первые тренировочные сборы «Астаны» продлятся с 18 января по 2 февраля, на которых запланирована одна товарищеская встреча. В последний день УТС «Астана» сыграет с московским «Спартаком».

На данный момент известно, что на сборы в составе команды Григория Бабаяна отправится бывший капитан «Астаны» Дмитрий Шомко. Также столичный клуб с высокой вероятностью сохранит в своих рядах опытных защитников — Абзала Бейсебекова, Александра Марочкина и Марата Быстрова.

Астана
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь