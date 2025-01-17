«Астана» откажется от африканского легионера. На его позицию ищут новичка

Столичный клуб намерен расстаться с ганским полузащитником Барнсом Осеем. 30-летнего хавбека нет в списке на стартовый сбор «Астаны» в ОАЭ.
В клубе рассчитывают усилить эту позицию более высококлассным легионером. Ранее отмечалось, что для «Астаны» в зимнее трансферное окно одной из приоритетных целей является именно подписание опорного полузащитника.
В связи с уходом Исламбека Куата и вероятным расставанием с Осеем, для столичной команды новичок в позицию центрального полузащитника становится еще более необходимым.
Отметим, что Осей провел за «Астану» в прошлом году 25 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Первые тренировочные сборы «Астаны» продлятся с 18 января по 2 февраля, на которых запланирована одна товарищеская встреча. В последний день УТС «Астана» сыграет с московским «Спартаком».
На данный момент известно, что на сборы в составе команды Григория Бабаяна отправится бывший капитан «Астаны» Дмитрий Шомко. Также столичный клуб с высокой вероятностью сохранит в своих рядах опытных защитников — Абзала Бейсебекова, Александра Марочкина и Марата Быстрова.