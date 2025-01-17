Стало известно, когда «Барселона» может объявить о продлении контракта с Араухо

По информации источника, в каталонском клубе считают пролонгацию трудового соглашения с Араухо «само собой разумеющимся». В «Барселоне» ожидают, что 25-летний защитник останется в стане сине-гранатовых на долгие годы. Подчёркивается, что официально данная сделка может быть оформлена на следующей неделе.