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Стало известно, когда «Барселона» может объявить о продлении контракта с Араухо

В последние часы состоялась встреча между спортивным директором «Барселоны» Деку и агентами центрального защитника сине-гранатовых Рональда Араухо, в ходе которой стороны достигли значительного прогресса в согласовании нового долгосрочного контракта уругвайского футболиста с клубом.

Источник: Getty Images

Об этом сообщает Sport.es. Действующее соглашение защитника действует до лета 2026 года.

По информации источника, в каталонском клубе считают пролонгацию трудового соглашения с Араухо «само собой разумеющимся». В «Барселоне» ожидают, что 25-летний защитник останется в стане сине-гранатовых на долгие годы. Подчёркивается, что официально данная сделка может быть оформлена на следующей неделе.

В текущем сезоне Араухо сыграл два матча во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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