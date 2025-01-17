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«Ордабасы» усилил состав чемпионом из Европы

Футбольный клуб «Ордабасы» объявил о подписании контракта с защитником сборной Молдовы Виктором Мудраком, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Петрокуб"

При этом детали соглашения не разглашаются.

Последним клубом Мудрака был «Петрокуб» из города Хынчешты, за который он играл с 2022 года. В его составе он стал чемпионом Молдовы и обладателем Кубка страны.

Также в его карьере были грузинский «Сабуртало», белорусская «Славия-Мозырь», армянский «Алашкерт», молдавские «Дачия» (Кишинев), «Динамо-Авто», «Верис» и «Олимпия» (Бельцы).

В сборную своей страны вызывается с 2019 года.

«Ордабасы» занял четвертое место в КПЛ-2024. В декабре шымкентский клуб новым главным тренером назначил Андрея Мартина из Молдовы. Предыдущий сезон южане начинали с белорусским специалистом Александром Седневым, которого по ходу чемпионата сменил казахстанец Кирилл Кекер. С последним расстались в связи с истечением срока контракта.

Ордабасы
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